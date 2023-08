Sam Asghari doorbreekt stilzwijgen over breuk met Britney Spears (en beweert fysiek door haar te zijn aangevallen)

Het is officieel. Asghari heeft de scheidingspapieren ingediend. Dat meldde ‘TMZ' op donderdag 17 augustus. Reden? ‘Onoverkomelijke verschillen’. Maar niet veel later deed een bron dichtbij het koppel een nieuwe onthulling uit de doeken. Zo zou Sam ‘geruchten hebben gehoord’ dat de zangeres van plan was hem te verlaten, vanwege een beruchte affaire.

Fysiek geweld

Maar er zou nog meer in het spel zijn dan vermeend bedrog. Naar verluidt zou Britney Spears haar man meermaals fysiek hebben aangevallen en moest de beveiliging geregeld tussenkomen. Dat berichtten bronnen aan de Amerikaanse nieuwssite. Er zouden meerdere ‘gevechten’ hebben plaatsgevonden en één keer zou Spears hem zelfs een blauw oog bezorgd hebben terwijl hij aan het slapen was. Volgens de bronnen sloeg Sam echter niét terug, maar reageerde hij stomverbaasd op het gedrag van zijn vrouw. Het vermeende incident vond begin dit jaar plaats, rond dezelfde tijd dat het model in het openbaar werd gespot met blauwe plekken op zijn armen en in het gezicht door enkele paparazzi.

Een van de bronnen vertelde verder ook nog dat Britney overal in huis messen had liggen, zelfs in hun slaapkamer. Dit omdat ze paranoïde zou zijn ‘dat iemand achter haar aan zat’ en ze wou deze messen in de buurt voor bescherming. Britney kon dan ook snel, voor het minste, angstig en fel uit de hoek komen.

Sam reageert

Nadat de nieuwe onthullingen de kop opstaken in de buitenlandse media, besloot Sam Asghari klaarblijkelijk dat het tijd was om zelf van zich te laten horen. “Na zes jaar van liefde en toewijding aan elkaar hebben mijn vrouw en ik besloten onze reis samen te beëindigen. We zullen vasthouden aan de liefde en het respect dat we voor elkaar hebben en ik wens haar altijd het allerbeste. Sh*it happens”, schrijft het model in zijn verhaal op Instagram. “Vragen om privacy lijkt te belachelijk, dus ik zal iedereen - inclusief de media - willen vragen om vriendelijk en tactvol te zijn.”

Ook de jongere zus van de zangeres, ‘Zoey 101'-actrice Jamie Lynn Spears (32) heeft intussen erg ‘subtiel’ van zich laten horen. Ze vond een bericht op Instagram leuk van ‘People’, dat berichtte over de scheiding van haar zus en Asghari.

Derde scheiding

Britney Spears ziet hierbij haar derde huwelijk stranden. Ze was eerder - voor slechts 55 uur - getrouwd met haar jeugdvriend Jason Allen Alexander in 2004. Nadien vond ze opnieuw de liefde, dit keer bij danser Kevin Federline. Ze leerden elkaar in 2004 kennen en bleven tot 2007 samen. Samen hebben ze twee kinderen: Sean Preston en Jayden James. Enkele maanden na de geboorte van haar jongste zoon vroeg ze zelf de scheiding aan.

Sinds 2016 vormde de ‘Toxic’-zangeres een koppel met Sam Asghari. In juni 2022 gaven ze elkaar hun jawoord tijdens een groots trouwfeest.

