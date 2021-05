Salma Hayek bezweek bijna aan corona: “Ik weigerde om naar het ziekenhuis te gaan”

In het begin van de pandemie raakte Salma Hayek besmet met corona. Een zware besmetting. De actrice bracht zeven weken in isolatie door in haar huis, dat ze deelt met echtgenoot François-Henri Pinault en hun dochter Valentina. Op een bepaald moment moest er extra zuurstof toegediend worden. “Mijn dokter smeekte me om naar het ziekenhuis te gaan, omdat het zo slecht met me ging", zegt de actrice in Variety. “Maar ik zei: ‘Nee, bedankt. Ik sterf liever thuis.’” Gelukkig kwam het zover niet. Hayek herstelde, zij het langzaam.