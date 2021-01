Sabine Appelmans haar leven kreeg door de lockdown een andere wending. “Ik voel me nu meer mentor van mijn kinderen dan mama.”

Wat Sabine Appelmans gemeen heeft met internationaal gerenommeerde namen als Robbie Williams en Kate Hudson? Ze zijn alledrie ambassadeur van WW, het vroegere Weight Watchers en vandaag een bedrijf dat gedeeltelijk in handen is van Oprah Winfrey. Sabine is het intussen bijna een jaar, en de link met WW is niet zo verwonderlijk. “Ik ben in het algemeen veel met gezondheid bezig”, vertelt ze in Story. “Na mijn tenniscarrière heb ik een diploma van gezondheidscoach behaald en ben ik me daarop gaan toeleggen. Veel aandacht dus voor gezonde voeding, lichaamsbeweging en een positieve mindset, en met die pijlers is WW ook veel bezig. Ik sta achter hun filosofie omdat alles wetenschappelijk is onderbouwd en mij erg logisch en haalbaar in de oren klinkt. Het is geen echt dieet, eerder een levensstijl. Ik lever vooral bewegingsprogramma’s aan. Op die manier kan ik mijn ei kwijt en krijg ik een groot platform zonder dat ik daarvoor zelf een website moet opstarten of een boek moet schrijven. Het leuke is dat mijn gewezen collega Dominique Monami nu ook ambassadrice is geworden. Zij focust zich op het mentale luik.”