Ryan Reynolds viert vijf jaar ‘Deadpool' met hilarische brief aan superfan

CelebritiesVijf jaar geleden kwam ‘Deadpool' uit, een superheldenfilm met Ryan Reynolds (44) in de hoofdrol. Ter gelegenheid van dat jubileum deelt de acteur op sociale media nu een brief die hij vijf jaar geleden ontving - en zijn hilarische antwoord.

Een zekere Hunter schreef al die jaren geleden een brief naar Ryan Reynolds/Deadpool. “Beste meneer Deadpool, ik wil graag beginnen met je te feliciteren met je fantastische film, ik heb me dood gelachen. Ik zou zeggen: blijf zo verder doen”, begon Hunter zijn brief. “Ik wil je vragen of je advies hebt om wat meer ‘badass’ te worden, zoals jij? Een handtekening alleen zou ook al geweldig zijn.” Hunter legde uit dat hij op school de opdracht kreeg om een brief te schrijven naar iemand waarnaar hij opkijkt. “Jij was de eerste waaraan ik dacht. Ik hoop dat we eens kunnen afspreken, een biertje kunnen drinken en wat kunnen zeveren”, besloot hij.

Antwoord

Die brief kwam wel degelijk bij Reynolds terecht, maar op een antwoord was het tot nog toe wachten. “Op een of andere manier raakte mijn antwoord nooit gemaild”, legt de acteur uit in zijn bijschrift, waarop hij zijn zogenaamde antwoord bijvoegt.

In de brief bedankt Ryan zijn fan voor de vriendelijke woorden én verzekert hij dat de jongen nog lang zal kunnen genieten van ‘Deadpool’. “Er zullen heel wat sequels komen”, schrijft Ryan, die bekend staat voor zijn hilarische en gevatte berichten op sociale media, bijvoorbeeld. “Verwacht ze elke twee jaar, je kan er je klok op gelijk zetten.” En hij heeft wel degelijk wat advies te veil: “Om eerlijk te zijn, ik ben niet zeker of ik ‘badass’ genoeg ben om een paper over te schrijven, maar ik zal je het beste advies dat ik ooit kreeg, geven: leg je toe op één ding. Voor mij is dat acteren. Niet knoeien met willekeurige zakelijke overeenkomsten zoals andere sterren.”

Volledig scherm Ryan Reynolds op de première van 'Deadpool 2' © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Knuffelen

“Ik zou het geweldig vinden om een biertje te gaan drinken met je. Bier is mijn favoriet en de enige alcoholische drank voor me. Maar het lijkt erop dat ik het in de nabije toekomst druk ga hebben. Blake is zwanger met ons tweede (en laatste) kind. Maar wanneer ‘Deadpool 3' uitkomt in 2020, zou ik tijd moeten hebben om wat tijd met fans door te brengen. Knuffelen en handen schudden is altijd beter dan brieven schrijven of zelfs dabben.”

Zelf lijkt Ryan erg tevreden met z'n (zogenaamde) antwoord: “Klopt nog steeds. Voor het grootste deel.” Al kunnen we daar wel over discussiëren. Zo is het nog steeds wachten op die derde Deadpool-film, nadat 20th Century Fox werd overgenomen door Disney (en Deadpool dus deel gaat uitmaken van het Marvel Cinematic Universe). Ryan en z’n echtgenote Blake Lively hebben ondertussen drie dochters en vorig jaar verkocht de acteur zijn zakelijke nevenproject: het succesvolle Aviation American Gin - naar eigen zeggen toch ook zijn favoriete drank. Sinds vorige week is hij bovendien eigenaar van de Welshe voetbalclub Wrexham AFC. Ook knuffelen en handen schudden lijkt iets uit een ver verleden.

