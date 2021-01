Ryan Reynolds stuurt emotionele videoboodschap naar 11-jarige fan met lymfeklierkanker

De bal ging aan het rollen toen Randi Dery, de moeder van de 11-jarige Brody, een filmpje deelde waarin ze Ryan Reynolds om hulp vraagt. Haar zoontje, die momenteel tegen lymfeklierkanker vecht, is namelijk een gigantische fan van de ‘Deadpool’-acteur en kon wel wat steun gebruiken. In een interview met CTV News vertelde ze dat ze geen antwoord verwacht had, maar Reynolds liet wel degelijk van zich horen.

Om zijn fan een hart onder de riem te steken, heeft de acteur namelijk een videoboodschap opgenomen. “Ik stuur al de kracht die ik heb jouw richting uit”, vertelt hij in het filmpje. Verder verzekert de acteur de jongen nog dat er heel wat mensen zijn die hem graag zien. “Hopelijk kunnen we elkaar in de toekomst eens echt ontmoeten en vergeet zeker niet om te blijven volhouden”, klinkt het nog.

Net op tijd

Volgens de moeder van Brody was haar zoon sprakeloos door het filmpje van zijn idool. “Hij bleef maar zeggen: ‘Ik voel mij zo speciaal, het lijkt wel alsof ik de filmster ben’”, aldus Randi Dery. De boodschap kwam er trouwens net op tijd, want de 11-jarige Brody was net aan zijn tweede ronde chemotherapie begonnen. De jonge fan van Ryan Reynolds kon dus wel wat bemoedigende woorden gebruiken.

Voor Ryan Reynolds is het bovendien niet de eerste keer dat hij zich inzet voor een fan of een goed doel. In 2018 veilde hij een roze versie van zijn ‘Deadpool’-kostuum om zo de organisatie LetsFCancer te steunen. In hetzelfde jaar zamelde hij ook 20.000 dollar (zo’n 16.560 euro) in terwijl hij te gast was bij ‘The Ellen DeGeneres Show’. Het volledige bedrag ging toen integraal naar Fudge Cancer, een organisatie die helpt bij het preventief opsporen van kanker en ook emotionele hulp voorziet voor mensen die met deze vreselijke ziekte te maken krijgen.

