Ryan Reynolds sluit lucratieve deal van 1,26 miljard euro met T-Mobile

“We zijn erg blij dat T-Mobile het bod van mijn moeder Tammy Reynolds heeft overtroffen, omdat we geloven dat de uitmuntendheid van hun 5G-netwerk een betere strategische match zal bieden dan de iets bovengemiddelde Mahjong vaardigheden van mijn moeder”, grapt Reynolds in een verklaring. De acteur verscheen ook in een video met Mike Sievert, de topman van T-Mobile, om het nieuws aan te kondigen. Reynolds bezit een onbekend, maar significant aandeel in Mint Mobile. De acteur zal volgens persbureau Bloomberg nog steeds in reclames voor het bedrijf blijven verschijnen. Dat verklaarde medeoprichter David Glickman in een interview.