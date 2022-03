Ryan Reynolds kampt met angstaanvallen: “Soms dacht ik dat ik zou sterven”

“Ik heb eigenlijk mijn hele leven al last van angst. Ik heb het gevoel dat ik twee delen van mijn persoonlijkheid heb, de zelfzekere versie van mij neemt het uiteindelijk over als ik in een benauwde situatie beland”, zei Reynolds in het interview. De extraverte versie van Reynolds, die mensen kennen van op het scherm, is een vaak een typetje en slechts een schim van zijn ware zelf, deelde hij mee.

“Als ik live op tv kwam, herinner ik me dat ik backstage stond en dat ik dacht: ‘Ik ga dood. Ik ga hier letterlijk dood. Ik ga alles onderkotsen’. Gewoon uit angst, alsof er iets vreselijks ging gebeuren”, zei hij. “Maar zodra ik echt op de set sta is het alsof er een klein mannetje in me zit dat het overneemt. ‘Je kan dit, je bent oké’, zegt het dan tegen mij. Ik voel mijn hartslag dalen en mijn ademhaling kalmeren, en ik ga gewoon naar buiten en ik ben een ander persoon.”

Het is niet de eerste keer dat Reynolds openlijk over zijn angstaanvallen praat. In mei vertelde hij in een interview met ‘People’ dat zijn gezin hem inspireerde om zijn verhaal openbaar te maken: “Ik heb thuis drie dochters en een deel van mijn taak als ouder is om gedrag te modelleren en te tonen hoe het is om verdrietig, of angstig, of boos te zijn. Dat er ruimte is voor al deze dingen”, zei hij toen. “In het gezin waar ik opgroeide was dat niet echt een voorbeeld voor mij. En dat wil niet zeggen dat mijn ouders mij verwaarloosden, maar ze komen uit een andere generatie waar over zo’n dingen minder werd gesproken.”