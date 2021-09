Ruzie tussen Conor McGregor en Machine Gun Kelly tijdens de MTV Video Music Awards gaat viraal

CelebritiesAfgelopen zondag was het tijd voor de MTV Video Music Awards, maar ondertussen is er nog steeds heel veel te doen rond de awardshow. Mensen raken namelijk maar niet uitgepraat over een ruzie tussen Conor McGregor (33) en Machine Gun Kelly (31) die plaatsgevonden heeft op de rode loper.

Het is moeilijk om te zien wat er precies aan de hand was tussen Conor McGregor en Machine Gun Kelly, maar het incident vond plaats vlak voor de aanvang van de awardshow. In een video, die ondertussen al meer dan 1,5 miljoen views heeft, is te zien hoe een man probeert om McGregor tegen te houden. Hij was namelijk op weg naar een grote groep mensen waar ook Machine Gun Kelly en diens vriendin Megan Fox bij betrokken waren.

Vervolgens raakt het publiek in paniek en zien we hoe verschillende mensen proberen om Kelly uit de buurt van McGregor te krijgen. Een aantal personen riepen ook dat hij het op een lopen moest zetten. Daarnaast klonk ook de vraag “Waar is Megan?!” Al snel schoot de security van het koppel in actie en haalden ze hen weg van de groep.

Niet veel wijzer

Woordvoerders van Kelly reageerden nog niet op de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Uiteindelijk wisten Machine Gun Kelly en zijn vriendin Megan Fox er wel nog een leuke avond van de maken. Op verschillende filmpjes is te zien hoe ze rustig met elkaar aan het praten zijn. McGregor maakte na aanvang van de show nog zijn opwachting op het podium. Hij mocht namelijk een award uitreiken aan Justin Bieber.

De aanwezige journalisten en fotografen probeerden achteraf nog om antwoorden te krijgen, maar uiteindelijk is niemand er veel wijzer van geworden. Toen een correspondent van Entertainment Tonight aan McGregor vroeg wat er aan de hand was, reageerde hij met het volgende: “Helemaal niets. Ik ken hem niet eens.” Ook Kelly en Fox gaven een vaag antwoord toen ze van het Amerikaanse magazine Variety de vraag kregen. “We mogen er niets over zeggen”, klonk het bij het koppel.

Enkele anonieme bronnen waren iets beter op de hoogte of dat beweren ze toch. Zo verklaarde een insider aan het Amerikaanse magazine People dat McGregor kwaad was omdat hij niet op de foto mocht met Machine Gun Kelly. “Alleen maar leugens”, was de reactie van McGregors woordvoerder op de geruchten. Volgens hem heeft de beveiliging van Machine Gun Kelly gewoon overdreven gereageerd.

