Russell Crowe emotioneel over afscheid van zijn hond Louis: “Hij stierf in mijn armen”

'The Little Mer­maid'-fan laat actrice Halle Bailey niet meer los tijdens ontmoeting: "Daarom is representa­tie belangrijk"

In Disney World in Florida heeft een hartverwarmend moment plaatsgevonden. De kleine Mila Rose, een grote ‘The Little Mermaid’-fan, stond plots oog in oog met Halle Bailey (23). Zij vertolkt de rol van Ariel in de remake van de Disney-klassieker. Door haar huidskleur inspireert Bailey meisjes over de hele wereld, waaronder ook Mila Rose.