Russell Crowe (56) treedt in het openbaar met nieuwe vlam (30)

Een balletje kloppen, wat zoenen tussendoor ... Acteur Russell Crowe beleefde woensdagmiddag een gezellige namiddag met de dertigjarige Britney Theriot. Het kersverse koppel werd in oktober voor het eerst samen gezien. Ook toen bevonden ze zich op een tennisveld, waar ze samen een wedstrijdje speelden. Nadien volgde een dikke knuffel. Russell en Britney kennen elkaar al een hele tijd. In 2013 speelden ze samen in de film ‘Broken City’. Het is Britney’s enige acteerprestatie tot op heden, momenteel werkt ze vooral als vastgoedmakelaar.

Wat met Terri?

Sindsdien werd Russell regelmatig met Terri Irwin gezien, de weduwe van ‘Crocodile Hunter’ Steve Irwin. De twee bevestigden echter nooit dat ze effectief een relatie hadden. Toch vallen deze nieuwe foto’s Terri zwaar, klinkt het bij ingewijden. “Russell maakt er altijd een heel spel van om over Terri en de kinderen te praten. Hij is altijd aan het tweeten over hen, hij doneert geld en bezoekt hun Australia Zoo. En dan is er nog hun privé-vriendschap ... Geen wonder dat de halve wereld denkt dat ze een koppel zijn. Maar net wanneer ze dacht dat alles geweldig ging, ziet ze een foto waarop hij z'n armen om een veel jongere vrouw slaat, zoals Britney.” En dat nieuws zorgde wel degelijk voor hartzeer bij Terri: “Het is niet de eerste keer en het zal ook niet de laatste keer zijn. Terri wordt er echt droevig van, maar aangezien ze hun relatie nooit publiek hebben gemaakt, heeft ze ook het gevoel dat ze het recht niet heeft om gekwetst te zijn."