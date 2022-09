Rusland bant Hollywoodacteurs Sean Penn en Ben Stiller nadat ze zich inzetten voor Oekraïne

Het nieuws komt nadat Stiller en Penn hun stem lieten horen voor Oekraïne, waar de oorlog met Rusland maar blijft voortduren. In juni ontmoette Stiller de Oekraïense president, want naast acteur is hij ook ambassadeur van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Ben ontmoette Oekraïense vluchtelingen en bezocht de hoofdstad Kiev. “Oorlog en geweld verwoesten mensen over de hele wereld”, zei de acteur achteraf. “Niemand kiest ervoor om z’n huis te ontvluchten. Veiligheid zoeken is een recht en moet voor iedereen worden verzekerd.”