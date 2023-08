Ruslana over de oorlog in haar thuisland Oekraïne: “Ik wil België bedanken voor alle hulp”

Showbizz Één jaar na overlijden Olivia New­ton-Jo­hn blikken dochter en man terug: “Ze leeft nog altijd voort”

Chloe Lattanzi (37), de dochter van Olivia Newton-John, is er precies één jaar na de dood van haar moeder van overtuigd dat ze nog leeft. In een nieuwe podcast vertelt het Amerikaanse model hoe een merkwaardige gebeurtenis haar deed geloven in het leven na de dood. Lattanzi is ervan overtuigd dat haar moeder, die in augustus 2022 overleed aan borstkanker, communiceert vanuit het hiernamaals.