Rupert Grint ziet een terugkeer naar de ‘Harry Potter’-films niet meteen zitten

CelebritiesHet is ondertussen al tien jaar geleden dat het tweede deel van ‘Harry Potter en de Relieken van de Dood’ verschenen is, maar Rupert Grint (32) ziet een terugkeer naar de magische wereld van Harry Potter nog niet meteen zitten. ”Ik kan het mij niet voorstellen om nu al terug te keren”, aldus Grint.

Rupert Grint (32) speelde de rol van Ron Wemel in alle acht ‘Harry Potter’-films en daar mag het van de acteur momenteel ook bij blijven. Voor een terugkeer naar de set is het volgens de acteur nog veel te vroeg, maar in een recent interview liet hij wel uitschijnen dat hij er niet volledig tegen is. “Ik kan het mij niet voorstellen om nu al terug te keren, maar ik sluit het zeker niet uit. Ik zou het wel alleen doen als ook de rest van de cast het ziet zitten”, aldus Grint in een interview met Esquire.

Unieke band

Tijdens zijn gesprek had de acteur het verder nog over de band met zijn collega’s. Zo horen ze elkaar niet ontzettend vaak, maar hij zegt wel dat hun relatie onderling uniek is. “Het was echt een bijzondere ervaring die andere mensen gewoonweg niet kunnen begrijpen.” In een recent interview vertelde de ‘Harry Potter’-acteur al dat het geweldig was om deel uit te maken van het hele verhaal, maar dat het soms redelijk overweldigend kon zijn. “Soms voelde het wel verstikkend aan.”

Verder vertelde Rupert Grint nog dat hij tien jaar lang bijna elke dag op de set stond. Iets wat zelfs de makers aanvankelijk niet gedacht hadden. Oorspronkelijk waren er nog maar twee boeken verkrijgbaar, dus in het begin waren er maar twee films voorzien. Als deze een succes waren dan zouden er nog enkele vervolgfilms ingeblikt worden. Al heeft het team achter de films hier niet lang over moeten nadenken. De hele saga was zo’n succes dat er uiteindelijk acht films werden opgenomen.

