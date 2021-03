Rupert Grint vertelt over zijn jaren op de ‘Harry Potter’-set: “Soms was het echt verstikkend”

CelebritiesRupert Grint (32) stond tien jaar lang op de set van de ‘Harry Potter’-films, maar de acteur heeft het niet altijd even makkelijk gehad. In de podcast ‘Armchair Expert’ van Dax Shepard vertelt Grint dat het allemaal redelijk overweldigend kon zijn. “Soms was het echt verstikkend”, klinkt het in het gesprek.

Vanaf 2001 tot 2011 leefde Rupert Grint zo’n beetje op de set. Tien jaar lang speelde de acteur de rol van Ron Wemel in de ‘Harry Potter’-films, maar Grint kreeg gedurende deze periode wel te maken met een aantal obstakels. Soms had hij bijvoorbeeld zin om iets anders te doen, maar door zijn rol in de saga was dat helaas niet mogelijk. Jaar na jaar werd hij namelijk opnieuw op de set verwacht. “Soms voelde het echt verstikkend aan”, biecht Grint op in de podcast ‘Armchair Expert’ van acteur Dax Shepard (46).

Toch heeft Rupert Grint geen spijt dat hij meegespeeld heeft in de films. “Het was een geweldige ervaring. Een ontzettend vriendelijke en familiale sfeer. We zijn ook opgegroeid met dezelfde crew, dus het was werkelijk een fantastische plek.”

Spijt van zijn kapsel

Wel heeft de acteur het moeilijk om zichzelf aan het werk te zien in de films. In totaal heeft hij elke film nog maar één keertje gezien. Al heeft hij onlangs de allereerste film nog een tweede keer bekeken. “Het voelt nog altijd te vroeg aan”, klinkt het in de podcast. Rupert heeft het hier trouwens niet alleen over zijn acteerprestaties. Ook op vlak van uiterlijk vond hij het soms moeilijk om zichzelf terug te zien op beeld. Zo is er bijvoorbeeld één ding dat de acteur maar al te graag zou willen veranderen. “Mijn kapsel in de vierde film is hetgeen waar ik het meeste spijt van heb.”

Een laatste struikelblok voor de acteur was het omgaan met de overweldigende aandacht van de media en de fans. Zo omschrijft hij zichzelf namelijk als een gereserveerd persoon. “Fans kijken zo hard op naar de personages uit de boeken, dus je kreeg meteen veel verantwoordelijkheid. Je bent voor veel mensen een rolmodel, dus soms was het best moeilijk om te ontspannen”, vertelt Rupert nog.

