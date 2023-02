Rupert Grint verklaart waarom hij niet naar begrafenis van Robbie ‘Hagrid’ Coltrane ging

CelebritiesZe werkten meer dan 10 jaar lang intensief samen en hadden een bijzondere vriendschap, maar toch was Rupert Grint (34) niet aanwezig op de begrafenis van Robbie Coltrane, die de rol van Rubeus Hagrid vertolkte in de ‘Harry Potter’-reeks. In een interview met mannenblad ‘GQ’ legt de Britse acteur uit waarom hij besloot om de uitvaart niet bij te wonen.

Robbie Coltrane zal voor eeuwig vereenzelvigd worden met Rubeus Hagrid. De Schots acteur overleed op 14 oktober 2022 op 72-jarige leeftijd aan meervoudig orgaanfalen. Omdat zijn personage zo geliefd was, kwam zijn onverwachte overlijden bijzonder hard aan bij ‘Harry Potter’-fans.

Rupert Grint ontmoette Cotrane voor het eerst toen hij amper 12 jaar oud was. De twee konden het meteen goed met elkaar vinden. In het interview met ‘GQ’ vertelt Rupert dat hij Robbie “als familie beschouwde” op de set, net zoals Alan Rickman (die professor Sneep speelde) en Richard Harris (Albus Perkamentus in de eerste twee films). “Zij hadden een soort onbewuste aanwezigheid in mijn leven”, zegt Rupert daarover.

Niemand in de weg staan

Het overlijden van Coltrane was “bijzonder zwaar” voor Grint, die de acteur omschrijft als “de mooiste mens”. Maar toch was hij niet aanwezig tijdens de begrafenis. Rupert verklaart dat hij Robbie, ondanks hun sterke band op de ‘Harry Potter’-set “niet kende buiten het werk”. Hij verkoos daarom om niet te gaan, om de aandacht niet af te leiden en niets of niemand in de weg te staan tijdens de plechtigheid. In plaats daarvan besloot hij online hulde te brengen aan zijn collega.

“Mijn hart breekt om te horen dat Robbie weg is. De geur van sigaren en baardlijm zal ik nooit vergeten, een heerlijke combinatie”, schreef de acteur toen op Instagram. “Niemand anders op deze planeet had Hagrid kunnen spelen, alleen Robbie. Net zoals Hagrid in de boeken en films was, zo was Robbie in het leven. Warm, medelevend en grappig. Een man met een enorm hart die zelfs decennia later nog steeds voor ons zorgde. Ik stuur veel liefde naar zijn familie. Ik zie je aan de andere kant.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Fans houden eerbetoon voor overleden Robbie Coltrane

LEES OOK: