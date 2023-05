‘RuPaul's Drag Race’-ster Shangela beschuldigd van verkrachting

In gerechtelijke documenten, verkregen door ‘Deadline’, beweert Daniel McGarrigle dat dragqueen Shangela hem heeft verkracht in een hotelkamer in Louisiana. De realityster was de supervisor van McGarrigle en liet de productieassistent vijf shotjes en twee andere drankjes drinken op een personeelsfeest. Daarna nam Pierce hem mee naar zijn hotelkamer met het excuus dat hij hulp nodig had om zijn koffers in te pakken voor een vlucht de volgende dag. In de aanklacht staat te lezen dat McGarrigle “onmiddellijk in het toilet heeft overgegeven” nadat Pierce naar verluidt had gesuggereerd om te blijven slapen.

Toch viel hij volledig gekleed in slaap in de hotelkamer van Pierce. Vlak daarna vond de vermeende verkrachting plaats. McGarrigle beweert dat hij “nee” schreeuwde en tegenstribbelde tijdens de vermeende aanval, maar “zich buitengewoon zwak voelde.” “Hij was gedesoriënteerd door de alcohol in zijn systeem en de poppers die hij had genomen. Daarnaast overviel de angst hem tijdens de aanranding”, valt te lezen in de gerechtelijke documenten. De productieassistent herinnert zich dat de realityster tegen hem zei: “Ik weet dat je het wilt en ik ga je het geven.” In 2021 nam McGarrigle ontslag omdat hij niet meer wilde samenwerken met Pierce.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Daniel McGarrigle. © Facebook

Complete onzin

Daniel McGarrigle eist dan ook een schadevergoeding van Pierce. Wat voor schadevergoeding, is niet duidelijk. Darius Jeremy spreekt de uitspraken tegen en noemt die “complete onzin.” “De stereotypen zijn schadelijk. Niet alleen voor mij, maar voor de hele gemeenschap", klinkt het.

In 2010 nam Pierce deel aan het tweede seizoen van ‘RuPaul’s Drag Race’, de talentenjacht die wordt gepresenteerd door RuPaul Charles. Hij eindigde als twaalfde en laatste. In het derde seizoen maakte Shangela opnieuw zijn opwachting en belandde hij uiteindelijk op de zesde plek. In 2018 deed hij mee aan een ‘All Stars’-versie van het populaire programma. Hij moest het destijds doen met een gedeelde derde plaats.

