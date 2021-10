Ruby Rose onthult hoe erg het was op de set van ‘Batwoman’: “Ik keer nooit meer terug naar die vreselijke mensen”

“Aan mijn lieve, lieve fans die nog steeds vragen of ik ooit zal terugkeren in die vreselijke show: ik zou het voor geen goud willen doen zelfs niet als er een pistool tegen mijn hoofd wordt gezet”, schrijft Rose, die tegelijkertijd verduidelijkt dat het niet haar beslissing was om te stoppen. Volgens haar hebben de makers de serie kapotgemaakt.

Miljoenen op het spel

Rose raakte op de set gewond tijdens het filmen van een stunt. De actrice brak bijna haar ruggengraat en raakte zodoende op een haar na verlamd. De Australische moest geopereerd worden en beweert nu dat Warner Bros. haar pushte om slechts tien dagen daarna alweer aan het werk te gaan. “Anders zou de hele crew en cast worden ontslagen, zou ik iedereen teleurstellen en zou de studio miljoenen zijn verloren.” Ook zou de studio aangedrongen hebben om door te filmen aan het begin van de pandemie ondanks dat veel andere series werden stopgezet en zouden er verschillende andere ongevallen hebben plaatsgevonden.

De Australische actrice had ook nog een boodschap voor Peter Roth die destijds aan het hoofd stond bij Warner Brod. TV. Zo dreigde de man er niet alleen mee dat de studio miljoenen zou verliezen als Rose niet tijdig zou terugkeren. Daarnaast zou hij volgens Ruby ook ongepast gedrag vertoond hebben op de set. Zo beweert de actrice dat hij aan vrouwen vroeg om zijn broek te stomen en dat terwijl hij deze nog aan had. Een medewerker van de productie liet wel al weten dat de beschuldigingen van Ruby Rose ongegrond zijn. Ruby had verder ook nog een eitje te pellen met haar voormalige collega Dougray Scott. Scott speelde haar vader in de serie en volgens de actrice vertoonde ook hij ongepast gedrag op de set. Hij zou verschillende vrouwen op de set meerdere keren beledigd hebben. Daarnaast zou hij ook een stuntvrouw fysiek pijn gedaan hebben.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Instagram

Ongepast gedrag

Ondertussen reageerden ze ook bij Warner Bros. op de uitspraken van Ruby Rose. De makers van de reeks bevestigen dat de actrice inderdaad ontslagen is, maar volgens hen is haar ontslag het gevolg van haar divastreken. Bij Warner Bros. beweren ze namelijk dat ze verschillende klachten ontvangen hebben over het gedrag van de Australische actrice. Geruchten dat er een onderzoek werd opgestart naar Ruby Rose doen al langer de ronde, maar werden nog nooit eerder bevestigd.

Volgens hen is de misplaatste houding van Ruby Rose dan ook de reden waarom ze niet mocht terugkeren voor het tweede seizoen van ‘Batwoman’. Verschillende medewerkers zouden geklaagd hebben over Rose. De makers maakten de claims nooit openbaar om zo de privacy van de betrokken medewerkers te respecteren. Ook haar ex-collega Dougray Scott reageerde in een apart bericht op de beschuldigingen van Rose. “Alles wat ze zegt, is compleet verzonnen”, klinkt het daar.

Het vertrek van Rose als hoofdrolspeelster kwam voor veel kijkers destijds als een verrassing. Toen het nieuws aanvankelijk bekendgemaakt werd, gaven zowel Rose als de makers een statement waarin ze elkaar prezen. Toch circuleerden er toen al geruchten dat Rose moeite zou hebben gehad met de werkdruk die bij de serie kwam kijken.

LEES OOK:

Volledig scherm © Instagram

Volledig scherm © Instagram