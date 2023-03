Rosie Huntington-Whiteley, de vriendin van Jason Statham, blikt terug op hun blitzbezoek aan België: kunst, architectuur en vriendschap

‘24 hours in Antwerp’, schrijft Huntington-Whiteley bij twee fotoreeksen op haar Instagrampagina. Daaruit blijkt dat het Britse stel - naast een hapje en een drankje - vooral genoot van kunst en architectuur. Eerder lekte al uit dat ze in het vijfsterrenhotel Botanic Sanctuary verbleven, en er dinsdagavond genoten van een drankje in Henry’s Bar. Nu wordt duidelijk dat het koppel ook August Antwerp bezocht, een voormalig klooster in het Groen Kwartier dat werd omgetoverd tot hotel/bar/restaurant.

Vakantie in Portugal

Architect en interieurontwerper Vincent Van Duysen (61) kreeg Rosie en Jason eveneens over de vloer. Of er ook een zakelijke transactie gepaard ging met de ontmoeting, wilden Van Duysen en zijn entourage - op vraag van het Britse koppel - niet kwijt. Al is die kans niet onbestaande: zo is Vincent een veelvuldig bekroond architect, en spitst zijn bureau zich wereldwijd toe op grote en exclusieve projecten. Als interieurontwerper verdiende hij dan weer z’n sporen bij het Belgische designmerk Serax, en sinds 2016 mag hij zich creatief directeur van het Italiaanse luxelabel Molteni&C noemen. Dat internationaal appeal vertaalt zich eveneens in enkele celebrityvrienden. Naast Huntington-Whiteley en Statham is - jawel - Kanye West al een decennium verzot op all things Van Duysen, en is actrice Julianne Moore een van z’n beste vriendinnen.