“Ronnie Turner, zoon van Tina Turner, is overleden”

Brendan Fraser hongerde zichzelf uit voor 'George of the Jungle': "Kon mijn pincode zelfs niet meer onthouden"

Brendan Fraser (54) schittert in zijn comebackrol in ‘The Whale’. Tijdens de filmpremière in Londen mocht hij zelfs een minutenlange staande ovatie in ontvangst nemen. Maar in een interview met ‘Variety’ sprak hij met zijn ‘Airheads’-co-ster Adam Sandler (56) over een van zijn eerdere succesvolle rollen, namelijk die van George in ‘George of the Jungle’. “Ik was gewaxt én uitgehongerd", klinkt het.

7 december