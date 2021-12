Romeo Beckham rijkste kind van David Beckham dankzij deal met Puma

CelebritiesDavid Beckhams (46) middelste zoon Romeo Beckham (19) is nu naar verluidt rijker dan zijn drie broers en zussen nadat hij een zeven-cijferige sponsordeal met Puma met heeft afgesloten. De tiener was al in de voetsporen van zijn vader getreden door ook profvoetballer te worden, en nu heeft hij zijn commerciële succes naast het veld geëvenaard.

Volgens The Sun vertellen bronnen dicht bij Beckham dit de eerste samenwerking was voor zoveel geld met een sportkledingmerk maar dat er in de toekomst nog een hele reeks lucratieve samenwerkingen voor hem in het verschiet liggen.

Een bron vertelt: “Romeo kreeg 1,2 miljoen pond (ongeveer 1 miljoen euro) voor zijn deal om het nieuwe wereldwijde gezicht van Puma te worden. Hij is nu de rijkste van de Beckham-kinderen en net als zijn vader is hij hard op weg naar supersterrendom”, vertelt de bron. “Romeo werkt keihard en is niet alleen op het veld succesvol als speler van Fort Lauderdale CF, het reserveteam van David’s club Inter Miami, maar werkt ook aan zijn naam bij adverteerders”, wordt er toegevoegd. “De deal met Puma wordt hopelijk een langdurige samenwerking. Net zoals David meer dan 20 jaar met Adidas heeft gewerkt, zal Romeo dat waarschijnlijk ook met Puma doen.”

“Hij is jong en perfect voor hun doelgroep, dus voor Puma was hij elke cent waard”, klinkt het in zijn omgeving. “Ook designermerk Yves Saint Laurent heeft interesse getoond in Romeo nadat hij in de zomer met hen samenwerkte en het is waarschijnlijk dat ze zullen proberen hem te strikken voor nog een campagne. De toekomst is erg rooskleurig voor Romeo en het zal niet lang duren voordat hij weer een miljoen bij elkaar heeft gespaard.”

Volledig scherm Romeo Beckham voor Yves Saint Laurent © RV

Romeo, de op één na oudste zoon van ex-Man United en Engelse superster David (46) en Victoria (47), verdeelt zijn tijd tussen de VS waar hij voetbalt en Engeland waar de familie woont. Zijn broer, Brooklyn (22) woont ook in de VS met zijn verloofde, model Nicola Peltz, en lanceerde eerder deze maand een online kookprogramma. Cruz (16) en Harper (10) zitten nog op school.

Volledig scherm David en Victoria beckham met Brooklyn, Romeo, Cruz en dochter Harper in 2019 © Instagram

