Romee Strijd getuigt over haar leven als model: “Heupen werden wekelijks opgemeten met een meetlint”

In het gesprek vertelt Romee dat het haar droom was om model te worden. Haar ultieme doel? Een gezicht worden van het wereldberoemde lingeriemerk Victoria’s Secret. Zeven jaar geleden kwam haar droom uit en maakte ze haar opwachting tijdens de jaarlijkse modeshow van het merk.

Zenuwslopende periode

Het leven van een Victoria’s Secret-model is wel allesbehalve makkelijk. Romee moest bijvoorbeeld maat 34 hebben om mee te doen aan de show. “Mijn heupen werden wekelijks opgemeten met een meetlint”, vertelt het Nederlandse model aan RTL Boulevard. Een zenuwslopende periode voor Romee, want in het interview geeft ze toe dat ze op weg naar het agentschap vaak net geen paniekaanval kreeg. “Ik werd er gewoon helemaal zenuwachtig van.”

De levenswijze van Romee had ook gevolgen voor haar lichaam. Op een bepaald moment werd het model niet meer ongesteld. Het vele werken en reizen speelde daarnaast natuurlijk ook een rol. Maar toen de coronacrisis uitbrak, zag Romee dat het ook anders kon. “Ik was toen in Nederland en kon weer ontspannen. Toen ging mijn lichaam weer werken zoals het hoorde.” Niet veel later werd het model moeder van haar eerste dochtertje Mint, maar werken als model zit er momenteel niet meer in. “Ik heb nu maat 38-40, dus ik hang er net tussen”, klinkt het nog. Het Nederlandse model zou dus ofwel moeten afvallen ofwel moeten bijkomen. “Ik heb nu ook normale maten, dus dat is gewoon jammer”