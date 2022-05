Rollen omgedraaid tijdens proces Depp: “Jij hebt je ex-vrouw ook geslagen, niet dan, Amber?”

CelebritiesAmber Heard werd gisteren ondervraagd door de advocaten van Johnny Depp. Camilla Vasquez heeft zich voor de gelegenheid alvast de reputatie van pitbull aangemeten. Ze draaide de rollen tijdens het proces razendsnel om, en beschuldigde Amber ervan de misbruiker te zijn. Niet alleen in haar relatie met Johnny, maar ook in die met haar ex-vrouw.

Camilla had het over Tasya van Ree, de ex-vrouw van Amber. Amber verbrak haar relatie met Tasya destijds om bij Johnny te zijn. Vasquez wilde het echter vooral hebben over een incident uit 2009, waarbij Amber gearresteerd werd op verdenking van slagen en verwondingen. Ze zou Tasya te lijf zijn gegaan in een luchthaven in Seattle. Daarvan zouden verschillende getuigen zijn, en bijgevolg verscheen het verhaal in de pers. “Het team van Johnny heeft dat verhaal in de pers geplant”, meent Amber. “Er is niets van waar.”

“Maar mensen hebben dat gezien”, aldus Vasquez. “Het is vastgelegd. Johnny Depp is niet de eerste partner die je hebt misbruikt, of wel soms?”

Het team van Heard sloeg meteen terug. “Amber is in 2009 inderdaad even gearresteerd, maar ze werd vrijgelaten omdat er geen klacht werd ingediend.” Tasya liet later dat jaar ook optekenen in de pers dat er nooit een incident had plaatsgevonden.

