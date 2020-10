Rod Stewart wil mishandelingszaak schikken

Celebrities Rechter verwerpt zaak vermeend slachtof­fer Michael Jackson

21 oktober Een rechter in de staat Californië heeft de rechtszaak van James Safechuck (42), een van de mannen die Michael Jackson beschuldigt van seksueel misbruik, verworpen. De Amerikaan had bedrijven van de zanger aangeklaagd omdat zij in zijn ogen moesten optreden tegen het vermeende misbruik. Volgens de rechter is niet voldoende aangetoond dat de medewerkers iets te zeggen hadden over het gedrag van de zanger. Dat meldt TMZ.