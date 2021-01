Rod Stewart en Elton John leggen ruzie bij

“Ik zeg altijd tegen mijn kinderen: ‘Een man biedt zijn excuses aan, dus verontschuldig je nu bij je moeder’", vertelde Rod Stewart. En het lijkt erop dat hij zijn eigen advies heeft gevolgd: “Elton en ik hebben het bijgelegd, als vrienden", voegde hij eraan toe. “We zijn de afgelopen jaren altijd trotse vijanden geweest, maar dat was altijd om te spelen. Maar toen hadden we een echte serieuze ruzie, zoals een getrouwd koppel. Het bleef maar duren. Ik was een beetje hatelijk toen hij z'n tournee aankondigde. Ik heb er spijt van, echt waar. Dus we zijn nu opnieuw vrienden. Ik houd van hem."

Zoals Stewart zelf al aangaf hebben de twee muzikanten altijd al een lichte rivaliteit gehad. Maar in 2018 escaleerde de situatie, toen Stewart de afscheidstournee van John omschreef als ‘geldgraaierij’. “Hij had wel lef”, schreef Elton John daarover in z'n autobiografie ‘Me’. “Klagen dat ik een tournee promootte, maar tegelijkertijd wel op tv komen om z'n eigen tournee te promoten. Ik had geen idee wat ik gedaan had om hem zo kwaad te maken. En dat is ironisch, gezien hoe ik de afgelopen jaren m'n best heb gedaan om hem met opzet te irriteren."