Rockveteraan Bryan Adams staat vanavond in de Lotto Arena: “Ik wist niet dat ik nog zoveel energie in me had”

CelebritiesBryan Adams (63) komt naar Antwerpen. Met zijn oude hits in een nieuw jasje. De rockerveteraan presenteert op 24 november zijn ‘So Happy It Hurts Tour’ aan zijn fans. “Ik vind veel van mijn nummers nu beter. Ik hoop dat de fans het met mij eens zijn.” En de Canadese rocker zal ook veel nummers spelen uit zijn twee nieuwe platen: ‘Classic’ en ‘Classic Part 2’. Iets om naar uit te kijken, want die albums zijn vooral gevuld met opnieuw opgenomen hits als ‘(Everything I Do) I Do It for You’, ‘Cuts Like a Knive’ en uiteraard ‘Summer of 69’. “Muziek is nog altijd de motor van mijn leven.”