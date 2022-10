Rock-'n-roll-legende Jerry Lee Lewis (87) overleden

Jerry Lee Lewis liet het leven in zijn huis in DeSoto County, de Verenigde Staten. De laatste weken ging zijn gezondheid er fel op achteruit. Donderdag verspreidde ‘TMZ’ al dat de muzikant overleden was, maar dat was te voorbarig.

Lewis - wie als bijnaam ‘The Killer’ kreeg - was een pionier wat het muziekgenre rock-’n-roll betreft. Daarmee floreerde hij in de jaren 50. In 1986 kreeg de zanger daarom als een van de allereerste artiesten een plaatsje in de ‘Rock and Roll Hall of Fame’. Later, van eind jaren 60 tot begin jaren 80, maakte hij nog succesvol carrière als countryzanger. Hij beïnvloedde daardoor verschillende generaties. Van boogiewoogie tot blues: Jerry Lee waagde zich aan alles in zijn zestigjarige carrière.