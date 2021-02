Robin Thicke was doodongelukkig tijdens succes van ‘Blurred Lines’: “Ik dronk elke dag een paar flesjes vodka”

Celebrities“Ik ben nooit eerder zo gelukkig geweest als nu.” Dat vertelt Robin Thicke (43) in magazine People naar aanleiding van de release van ‘On Earth, And In Heaven’, zijn eerste plaat in zeven jaar. Dat was ooit anders, want toen de zanger in 2013 de monsterhit ‘Blurred Lines’ scoorde, zat hij naar eigen zeggen heel slecht in z’n vel. “De roem was me naar het hoofd gestegen.”

Volgens Thicke zijn alle puzzelstukjes uit zijn leven eindelijk op hun plek gevallen en wil hij niet meer terug naar de dagen waarin de roem hem te veel werd en hij kampte met alcoholproblemen en een medicijnverslaving. “De nieuwe plaat is een testament van alle liefde die ik in mijn leven heb en de mensen die me die liefde geven”, aldus Thicke. Hij scheidde in 2015 van zijn vrouw Paula Patton, met wie hij 21 jaar samen was en 9 jaar getrouwd. Daarnaast overleden zijn vader Alan, manager Jordan Feldstein en mentor Andre Harrell. “Ik zou mijn geluk nu graag met hen willen delen, maar soms gaan dingen nou eenmaal anders in het leven.”

Toen Robins huwelijk met Paula wankelde, begon hij met het slikken van de pijnstiller Vicodin. “Ik kreeg last van mijn rug omdat ik zoveel reisde en daarom nam ik elke ochtend zo'n ding. Ook vulde ik waterflesjes met vodka en daar dronk ik er dagelijks ook een paar van. Dat was in de periode dat het nummer ‘Blurred Lines’ uitkwam, wat een enorme hit werd. Ik dacht dat ik de wereld aankon en was te arrogant om te denken dat ik iets verkeerds deed. De roem was me echt naar het hoofd gestegen en achteraf gezien was ik doodongelukkig en zat ik slecht in mijn vel.”

Wake-upcall

De plotselinge dood van vader Alan, bekend als acteur uit de serie ‘Growing Pains’, raakte hem diep. “De fatale hartaanval die hij in 2016 kreeg had een wake-upcall voor me moeten zijn, maar ik zat toen nog steeds met mezelf in de knoop. Maar een paar maanden later besloot ik me volledig toe te leggen op de opvoeding van mijn zoon Julian (10) en dat was een keerpunt voor me”, aldus Robin. Julian is de zoon uit Robins huwelijk met Patty. Met zijn nieuwe verloofde April Love Geary (26) heeft hij inmiddels drie kinderen: dochters Mia (2,5) en Lola (23 maanden) en zoon Luca (8 weken).

Toen Robin en April vanwege bosbranden in Californië hun huis in 2018 verloren, besloot de zanger het roer voor eens en voor altijd om te gooien. “Als zoiets je overkomt, sta je meteen met beide benen op de grond. Toen besloot ik de man te worden die ik altijd heb willen zijn, net zoals mijn vader dat was. Het is geen toeval dat ik in de afgelopen jaren drie kinderen heb gekregen. Het vaderschap heeft me mijn ziel teruggegeven.”

