Robert Pattinson was na ‘Twilight’ “te beroemd” geworden volgens ex-flatgenoot Jamie Dornan

CelebritiesDe vriendschap tussen acteurs Jamie Dornan (39) en Robert Pattinson (35) kent al een lange geschiedenis. De twee hebben zelfs nog even samengewoond. Een periode waar beide acteurs met plezier op terugkijken, met uitzondering van het moment waarop Robert plots wereldberoemd werd als vampier in de ‘Twilight’-films. Want wat doe je als je flatgenoot ineens een celebrity is?

Dornan, de acteur die later ook wereldberoemd werd door de ‘Fifty Shades of Grey’-reeks, reageerde op beweringen die Pattinson eerder deze maand had gedaan over hun tijd waarin ze samenwoonden. Volgens Pattinson kreeg hij zelf enkel nog “uitnodigingen uit medelijden” om iets te gaan doen met Dornan en hun andere huisgenoten.

Op de Critics Choice Awards vertelde Dornan tegen ‘Entertainment Tonight’ dat de ‘Twilight’-acteur toen van een ander kaliber was dan hijzelf en zijn vrienden door zijn bekendheid uit de vampierenfilm: “Hem uitnodigen enkel uit medelijden? Nee, zo was het niet. Robert had eerder succes dan wij dus we hadden zoiets van: ‘Past hij echt bij ons?’ Want wij werkten toen niet en hij werkte de hele tijd dus we wisten niet goed of hij het nog wel leuk vond met ons”, zei Dornan. “Hij deed ‘Twilight’ en zat opeens in een andere sfeer dan wij.”

Robert zelf vertelde dat zijn flatgenoten hem toen soms niet meer uitnodigden voor hun plannen en zonder hem ergens naartoe gingen: “We waren allemaal kamergenoten, en ik was de laatste die werd uitgenodigd”, zei Pattinson. “Ik werd uitgenodigd als een nakomertje. Dan was er nog maar één stuk pizza over en dan vroeg ik: ‘Is er nog wat voor mij?’”

Dat klinkt droevig, maar Dornan benadrukt dat ze altijd goede vrienden zijn geweest en er nooit kwaad bloed was: “We hebben hem nooit thuis gelaten. Waarom zou je hem thuislaten? Hij was de knapste van ons”, vertelde Dornan. “Hij kreeg ons allemaal binnen in exclusieve clubs. Hij kreeg alle aandacht voor ons. Hij was gewoon eventjes te succesvol voor ons in het begin”, lacht hij.

