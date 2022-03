Robert Pattinson telde zelfs zijn slokjes water voor zijn rol in ‘The Batman’

CelebritiesRobert Pattinson (35) had maar een paar maanden de tijd om in topvorm te geraken voor zijn rol als Bruce Wayne/Batman in ‘The Batman’. Om zijn sixpack strak te krijgen had hij enkele interessante technieken. Zo telde hij zelfs de slokjes water die hij nam om zijn waterinname te beperken. Gelukkig, want gaan plassen in het kostuum van Batman is ook niet zo eenvoudig.

De acteur heeft in een interview met People enkele fitnessgeheimen onthuld om in topvorm te geraken voor zijn rol in ‘The Batman’. Een daarvan was om zijn slokjes water te beperken om zo zijn lichaamsbouw nog meer tot zijn recht te laten komen: “Ik had ongeveer drie maanden voordat de film begon, en dan ben je de hele tijd voor en na het werk aan het trainen”, onthulde Pattinson. “Je bent dan je calorie-inname aan het minderen voor die paar scènes zonder t-shirt en je telt slokjes water”, voegde de acteur eraan toe. De techniek van het tellen van waterslokken wordt gebruikt bij amateurworstelen om gewicht te besparen. Ook bodybuilders die strak moeten staan voor een grote show maken gebruik van de techniek.

Als hij niet halfnaakt rondliep op de set, dan zat hij in zijn Batman-kostuum: “Het is dankzij het pak dat ik me meer kon inleven in mijn rol”, vertelt hij. “Hoe dichter ik bij de opnames kwam, hoe meer paranoïde ik werd. Het voelt belachelijk als je thuis het script zit te oefenen in een t-shirt. Maar eens je het kostuum aantrekt brengt dat een elementaire kracht met zich mee”, voegde Pattinson eraan toe.

Maar zo’n pak is natuurlijk niet altijd even eenvoudig. Dat heeft hij gemerkt toen hij naar het toilet wilde gaan. Tijdens een interview op ‘Jimmy Kimmel Live!’ onthulde hij dat hij advies vroeg aan Christian Bale, die van 2005 tot 2012 Batman speelde, over hoe je moest plassen tijdens het dragen van het kostuum: “Ik was een beetje bang om iets te vragen, maar toen liep ik Christian Bale tegen het lijf”, zei Pattinson in de talkshow. “Ik stond naast hem in een urinoir en ik denk dat het hem inspireerde om te zeggen: ‘Het eerste wat je moet doen in het pak is een manier vinden om te plassen’”, herinnert Robert zich. “Dus toen ben ik naar de kostuumafdeling gegaan en zei ik: ‘Ik heb een lapje nodig. Ik heb een klepje nodig op de onderkant voor gemakkelijke toegang... Ik plas zittend’”, deelde hij mee.

