Robert Pattinson openhartig over onrealistische schoonheidsidealen: “Ik deed ooit een detox waarbij ik enkel aardappelen at”

CELEBRITIESEen six-pack, brede schouders en afgetraind lichaam. Dat is het ideaalbeeld in Hollywood. Acteurs kampen dagelijks met een grote druk om er op een bepaalde manier uit te zien op het scherm. En daar kan Robert Pattinson (36) van meespreken. In een interview met ‘ES Magazine’ praat hij openhartig over de onrealistische schoonheidsidealen in de industrie en welke valkuilen daarmee gepaard gaan. “Ik heb alles geprobeerd om in vorm te blijven voor de camera”, geeft hij toe.

De ‘Batman’-acteur vertelt dat hij nog geen grote problemen heeft gehad met zijn zelfbeeld. Maar geeft wel toe dat de verwachtingen in Hollywood op het vlak van schoonheidsidealen “gek” zijn. “De industrie verwacht veel van je. Het is heel makkelijk om in dat patroon te vervallen”, verklaart Pattinson. “Zelfs als je alleen maar naar je calorie-inname kijkt, is het verslavend. Je beseft niet helemaal hoe verraderlijk het is, tot het te laat is.”

En daar kan hij van meespreken. “Ik deed ooit een detox waarbij ik enkel gekookte aardappelen met roze Himalayazout at. Toen ben ik heel veel afgevallen.” De Britse acteur ging al meermaals tot het uiterste om een rol te bemachtigen. “Ik heb alles geprobeerd om in vorm te blijven voor de camera. Van meerdere detoxen tot een ketogeen dieet (een streng dieet dat bestaat uit een minimale koolhydraat- en een verhoogde vetinname, nvdr)”, aldus Pattinson. Maar zelfs na alle diëten, is de ‘Twilight’-acteur nooit consistent geweest met zijn voedselinname. Dat komt omdat de resultaten altijd snel zichtbaar moesten zijn. Maar hoe openhartig hij ook is over zijn dieet, weigert Pattinson zijn trainingsschema voor films te bespreken. “Het is behoorlijk gênant om daarop te antwoorden, want er is altijd wel iemand die in een betere vorm is dan jij.”

De acteur staat momenteel op de set van de film ‘Mickey 17'. “De prent is zo gek, het is een compleet andere stijl van werken”, vertelt hij daarover. Om het acteertalent van Pattinson te aanschouwen, is het nog even wachten. De nieuwste film van Bong Joon Ho zal pas vanaf 9 maart 2024 te zien zijn in de bioscopen.

KIJK. Na vier jaar relatie: Robert Pattinson verschijnt voor het eerst met vriendin op rode loper

LEES OOK: