Robert Downey Jr. in de rouw na overlijden assistent

De filmster nam donderdag even de tijd om bij de dood van zijn rechterhand stil te staan. “Dit is een vreselijke gebeurtenis. Mijn assistent is maandag na een verkeersongeluk om het leven gekomen. Jimmy was niet alleen mijn rechterhand, hij was een nonkel voor mijn kinderen, iemands broer en geliefd door iedereen die zijn unieke karakter en humor kende. Mijn gedachten zijn bij zijn familie, vrienden, collega’s en de fans van Jimmy. Ook jullie kennen hem als iemand die nooit mijn zijde heeft verlaten. Hij was er voor mij tijdens mijn herstel van mijn drugsverslaving, in mijn privéleven en in mijn carrière. Nogmaals mijn innige deelneming aan zijn familie. Rust in vrede Jimmy”, schreef de acteur bij enkele foto’s van zijn assistent.