Robert De Niro viert 78ste verjaardag met veel jongere vriendin

CelebritiesRobert De Niro heeft een nieuwe vriendin. De 78-jarige acteur werd op zijn verjaardag samen met een veel jongere vrouw gespot in het zuiden van Frankrijk. Momenteel is wel nog niet geweten wie de dame in kwestie precies is.

Robert De Niro mag dan wel verwikkeld zijn in een vechtscheiding met Grace Hightower, maar daar trekt de acteur zich duidelijk niks van aan. Op dinsdag werd hij op zijn 78ste verjaardag gefotografeerd in de Côte d’Azur in Frankrijk. De Niro heeft er z’n verjaardag ook niet alleen gevierd, want hij werd er hand in hand gespot met een andere vrouw.

Op verschillende foto’s is onder meer te zien hoe Robert en zijn nieuwe vlam het luxueuze Hotel du Cap-Eden-Roc verlaten. Nadien maakten ze nog een boottochtje met enkele vrienden. Volgens ooggetuigen was De Niro duidelijk op zijn gemak en zag hij er ook erg gelukkig uit.

Vechtscheiding

De Niro is ondertussen al een tijdje single, maar zijn echtscheiding met zijn ex-vrouw Grace Hightower is nog niet helemaal rond. Robert en Grace waren al eens getrouwd in 1997. In 1999 gingen de twee uit elkaar, maar in 2004 gaven ze elkaar nogmaals het jawoord. Hun tweede huwelijk duurde tot 2018. Toen vroeg de acteur de scheiding aan en ondertussen is deze nog steeds niet afgehandeld. Aanvankelijk maakten ze vooral ruzie over de voogdij over hun dochter Helen Grace (9), maar ondertussen gaat het voornamelijk over geld en vastgoed.

In april maakte een rechter bekend dat De Niro zijn ex-vrouw jaarlijks 1 miljoen dollar (853.715euro) moet betalen. De opbrengst van hun huis, dat 20 miljoen dollar (17 miljoen euro) waard is, moeten de twee onder elkaar verdelen. Alleen lijkt Grace daar niet gelukkig mee te zijn. Volgens haar is haar ex 500 miljoen dollar (426 miljoen dollar) waard en ze eist dan ook meer geld om haar extravagante levensstijl te bekostigen. In 2019 alleen al gaf ze bijvoorbeeld 1,67 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) uit waarvan 1,2 miljoen dollar (1 miljoen euro) aan juwelen.

Volgens Caroline Krauss, de advocate van De Niro, ziet het er op financieel vlak echter niet zo goed uit voor de acteur. Zijn fortuin is er zo goed als door. Daarnaast moet Robert nog miljoenen aan achterstallige belastingen betalen. Het geld dat de acteur krijgt voor zijn komende twee films wordt dan ook integraal gebruikt om zijn schulden af te betalen.

