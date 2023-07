Robert De Niro reageert op het overlijden van zijn kleinzoon, 19-jarige jongen werd dood teruggevonden in een stoel

CelebritiesRobert de Niro (79) heeft gereageerd op het plotse overlijden van zijn 19-jarige kleinzoon Leandro De Niro. Op maandag raakte bekend dat de jongen onverwacht overleden is. “Ik ben diep bedroefd door het overlijden van mijn geliefde kleinzoon Leo”, klinkt het nu in een verklaring van de acteur.

“We zijn zeer dankbaar voor alle steunbetuigingen”, klinkt het verder nog. “We willen nu graag privacy zodat we om het verlies van Leo kunnen rouwen.”

Meer details

Inmiddels zijn er ook meer details opgedoken over de dood van de 19-jarige jongen. Volgens bronnen werd Leandro dood teruggevonden in een stoel en dat in een peperduur appartement ter hoogte van Wall Street in New York City. De officiële doodsoorzaak is momenteel nog niet bekend, maar in de buurt van Leandro’s lichaam werd een “witte, poederachtige substantie” teruggevonden. Vermoedelijk gaat het dus om een overdosis drugs. Verder schrijft ‘The Daily Mail’ dat het wellicht niet om een gewelddadig overlijden gaat.

(Lees verder onder de foto’s.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Leandro’s lichaam zou gevonden zijn door een vriend. Die laatste besloot om contact te zoeken met de acteur nadat hij hem al een paar dagen niet meer gehoord had. Een woordvoerder van de stad New York bevestigde aan ‘The Mirror’ dat ze op zondag 2 juli een oproep ontvangen hebben betreffende het overlijden van Leandro. De kleinzoon van Robert De Niro was bewusteloos toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk werd er vastgesteld dat de 19-jarige jongen kort voordien al overleden was.

Jonge acteur

Het was Drena De Niro, de moeder van de jongen, die het tragische nieuws op maandag bekendmaakte. Dat deed ze via een foto op sociale media. “Mijn mooie, lieve engel. Ik heb van je gehouden, zonder het in woorden te kunnen beschrijven, al vanaf het moment dat ik je in mijn buik voelde. Je bent mijn blijdschap, mijn hart en alles wat ooit puur en echt was in mijn leven. Ik wou dat ik nu bij je was”, klonk het afgelopen maandag op Instagram.

Leandro was, ondanks zijn nog jonge leeftijd, net als zijn moeder en grootvader bezig met acteren. Hij had rollen in ‘The Collection’ (2005) en ‘Cabaret maxime’ (2018). Ook was hij, naast Bradley Cooper en Lady Gaga, te zien in de derde remake van ‘A star is born’ (2018).

KIJK. Leandro De Niro Rodriguez had kleine rol in ‘A Star is Born’.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

LEES OOK: