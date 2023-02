Robbie Williams wilde zich bekeren tot het Jodendom: “Het proces is te lang en ik wil me niet laten besnijden”

Robbie Williams werd zelf katholiek opgevoed, maar zijn vrouw Ayda Field en hun vier kinderen zijn Joods. Als pater familias wilde de zanger zich graag aansluiten bij het geloof. In een interview met ‘Walla’ onthulde hij hoe zijn relatie met God veranderde door zijn gezinsleven. “Ik ben een katholiek die afstand heeft genomen van religie, en Ayda is een jood die afstand heeft genomen van religie. Maar het is belangrijk dat we een oorsprong hebben. Het gevoel ergens bij te horen is belangrijk. Weet je, ik voel me meer joods dan katholiek. Ik heb zelfs gekeken naar de mogelijkheid om me te bekeren, maar dat duurt gewoon te lang, dus besloot ik me gewoon als Jood te identificeren.” Ook toen de interviewer benadrukte dat Joodse mannen naar traditie besneden worden, liet Robbie meteen uitschijnen dat dat hem afschrikte. “‘Nee, nee, nee, ik identificeer mezelf gewoon als een Jood”, klonk het.