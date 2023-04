Robbie Williams vreest dat aankomende docuserie gaat floppen

Celebrities “Het enige wat veranderd is, is dat ik geen erectie meer kan krijgen”: Lewis Capaldi bijzonder openhartig in nieuwe docu

“Het enige wat veranderd is, is dat ik geen erectie meer kan krijgen.” Lewis Capaldi (26) laat in ‘How I’m Feeling Now’, een Netflix-film over zijn leven, duidelijk een andere kant van zichzelf zien. In de prent getuigt de zanger alvast over zijn niet zo prettige ervaring met antidepressiva. Daarnaast vertelt Capaldi ook over zijn strijd tegen Gilles de la Tourette en de vele paniekaanvallen waar hij al mee te maken kreeg. “Hij is niet alleen de komiek die we allemaal denken dat hij is.”