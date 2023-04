Robbie Williams toont nieuw lichaam na fors gewichtsverlies: “Matiging bestaat niet”

De Britse zanger werd gefilmd door zijn vrouw Ayda (43) terwijl hij met zijn zoon in de tuin speelt. Williams draagt een korte broek van Louis Vuitton en een roze hoed, maar het is niet zijn kleding die met alle aandacht gaat lopen. “Je ziet er geweldig uit”, reageren fans onder de beelden. Of ook: “Je ziet er knap uit als je zo fit bent” en “Wow, wat een lichaamsbouw!”

Robbie Williams sprak zich onlangs nog uit over hoe hij eindelijk gelukkig is met zijn lichaam. Hij gaf toen toe dat hij gevoelig is voor verslavingen en zag dat als de oorzaak van zijn gewichtsproblemen. De zanger vertelde dat hij niet in staat was om met mate te eten of te stoppen met het eten van ongezond voedsel, zoals suikerrijke voeding. “Ik ben afgevallen, maar het is een constant gevecht. In mij zit een dik persoon”, zei hij toen.

“Het is een constant geploeter en het is geen natuurlijke manier van zijn”, bekende hij verder. “Voor mij zou het normaal zijn dat ik twee keer zo breed ben. Er is geen evenwicht en matiging bestaat niet. Ik heb niet de mogelijkheid om dat te laten gebeuren. Het is dik zijn of dun zijn. Mijn hele wezen en mijn hele lichaam willen dat ik de andere kant op ga, maar op dit moment eet ik gewoon minder.”

Zo zag Robbie Williams er eind vorig jaar nog uit:

