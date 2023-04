Robbie Williams openhartig over seksleven met zijn vrouw Ayda Field

Vorig jaar grapte mevrouw Robbie Williams al in een podcast dat seks met Robbie compleet onbestaande was. “Ik panikeerde even, ik vreesde dat Rob boos zou worden. Bezorgde vrienden vroegen of ik tevreden was over mijn seksloze huwelijk”. “Het kon me geen reet schelen”, reageerde Williams op de onthulling. De waarheid is dat het koppel - zoals vele getrouwde stellen - liever Netflix kijkt dan intiem te zijn. “Een seksloos huwelijk is alleen een probleem als je niet op dezelfde golflengte zit: als de ene seks wil en de andere niet of als je partner andere verwachtingen heeft”, aldus Williams in ‘The Sun’. “Maar ach, iedereen weet dat er geen seks is na het huwelijk. Het is niet anders.”

Wilde seks

In de periode dat Williams testosteron nam om zijn depressie te behandelen, had hij wel een passioneel seksleven met zijn vrouw Ayda. “Ik moest echter met die testosteron stoppen. Ik kreeg enorm gespierde schouders en begon eruit te zien als een portier, het zag er niet mooi uit. Maar de seks die we toen hadden was ongelofelijk. We waren onverzadigbaar, we konden niet van elkaar afblijven. Ik mis dat, het was een geweldige periode. Soms draait Ayda zich nu naar me op de sofa en zegt: ‘We zouden seks moeten hebben’. En dan zit ik daar een mandarijn te eten en haal ik gewoon mijn schouders op. Dus weet je, soms proberen we het.”

Knuffels en kussen

Ayda heeft zich intussen verzoend met de situatie. “Ik denk dat mensen seks met intimiteit verwarren. We kussen en knuffelen de hele tijd, we houden elkaars hand vast, raken elkaar aan wanneer we televisie kijken… Intimiteit is het allerbelangrijkste in een liefdesrelatie. Ik heb vrienden die zich verplicht voelen om seks te hebben met hun partner. Dat moet vreselijk zijn. Rob en ik zitten op dezelfde golflengte, we zijn gelukkig”.

