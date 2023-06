Robbie Williams na drie nummers al uitgeput op Pinkpop: “Het is long covid, niet mijn leeftijd, rotzakken!”

CELEBRITIES 82-jarige ‘Harry Pot­ter’-ster poseert naakt voor Britse ‘Vogue’ ondanks onzekerhe­den: “Ik haat mijn lichaam”

Miriam Margolyes (82) schittert volgende maand op de cover van de jaarlijkse Pride-editie van het Britse ‘Vogue’. De actrice, die professor Stronk speelde in ‘Harry Potter', gaat voor de gelegenheid volledig uit de kleren. Ze geeft zichzelf niet alleen bloot voor de foto’s, maar ook in het interview. Daarin vertelt het LGBTQ+-icoon openhartig over haar onzekerheden, blikt ze terug op het moment dat ze uit de kast kwam en onthult ze dat ze een hartoperatie moet ondergaan.