Robbie Williams komt in 2023 naar het Sportpaleis in Antwerpen

Celebrities ‘Tiger King’-ster Joe Exotic aange­klaagd na drugshan­del in de gevangenis: “Hij zei dat hij tijgervoer moest kopen”

Dat Joe Exotic (59) geen heilig boontje is, daar waren we al langer van op de hoogte. De man werd wereldberoemd door de Netflixdocu ‘Tiger King’, en daar maakte hij gretig gebruik van. Achter de tralies hield Joe er een duistere drugshandel op na terwijl hij beweerde te vechten tegen kanker. Dat zegt één van zijn voormalige advocaten in een nieuwe aanklacht.

