Robbie Williams kan niemand vinden om hem te spelen in film

Slecht nieuws voor Adele (33). De zangeres kocht in januari het luxueuze huis van acteur Sylvester Stallone (75) over voor een prijskaartje van maar liefst 50 miljoen euro. Voor dat geld kreeg ze ook heel wat in de plaats. Al blijkt nu, een kleine drie maanden later, niet alles rozengeur en maneschijn te zijn wat betreft het huis. Volgens rapporten zou de villa op een actieve breuklijn liggen, wat betekent dat het heel veel risico loopt om stevig getroffen te worden als er een aardbeving voorkomt.

