Rob Lowe weigerde ooit de rol van McDreamy in ‘Grey’s Anatomy’

‘Grey’s Anatomy’ werd in 2005 voor het eerst uitgezonden op ABC en de populaire serie telt momenteel al maar liefst zeventien seizoenen. Fans van de reeks zijn dan ook behoorlijk gehecht aan alle personages en de acteurs door wie ze gespeeld worden. Patrick Dempsey die in het verleden de rol van Derek Shepherd speelde en in het meest recente seizoen ook heel eventjes een comeback maakte, is alvast een van de publiekslievelingen. Dat er iemand anders in de huid van McDreamy zou kruipen, is dan ook bijna ondenkbaar. Al was het bijna zo geweest, want Rob Lowe was eigenlijk de eerste keuze van de makers.

Geen spijt

Zelf heeft hij er alvast geen spijt van dat hij rol destijds afgewezen heeft. Volgens hem zou het personage van Derek Shepherd ook nooit zo populair geworden zijn met hem in de hoofdrol. “Patrick is voor deze rol veel interessanter. Fans zouden mij nooit ‘McDreamy’ genoemd hebben. Ze zouden gewoon Rob Lowe gezegd hebben”, vertelt de acteur in een interview met Variety.

Door het aanbod van de makers van ‘Grey’s Anatomy’ af te wijzen, heeft Lowe wel nog andere kansen gekregen. Zo koos hij ervoor om de komische rol van Chris Traeger in ‘Parks And Recreation’ te spelen. Normaal gezien kwam zijn personage alleen in het tweede seizoen van de serie voor, maar uiteindelijk werd hij een vaste waarde in de reeks. “Als ik voor ‘Grey’s Anatomy’ gekozen zou hebben dan had ik nooit ‘Parks And Recreation’ kunnen doen. Dat alleen is voor mij al voldoende” aldus Lowe. De rol van Chris Traeger zou hem ook geholpen hebben om zich te ontwikkelen als acteur.

