‘Riverdale’-ster Lili Reinhart kon door pandemie geen afscheid nemen van haar grootvader: “Had ik hem nog maar één keer kunnen zien”

“Enkele dagen geleden ben ik mijn grootvader verloren”, steekt ze van wal. “Hij was een simpele man die hield van sportwedstrijden en oude Westerns. Hij was 61 jaar lang getrouwd met mijn grootmoeder, en noemde haar steevast ‘babe’, wat ik altijd heel schattig vond. Mijn hart breekt omdat ik niet bij mijn familie kan zijn tijdens deze moeilijke periode. Ik had hem ook graag nog één laatste keer gezien, maar dat kon niet. Ik zal hem wel altijd vasthouden in mijn hart.” Het is niet bekend of Lili’s grootvader ook aan corona gestorven is.