‘Riverdale’-actrice Vanessa Morgan onthult de naam van haar pasgeboren zoontje

Celebrities Ashton Kutcher betrapt Mila Kunis op het kijken van ‘porno’: “Hij was zo in de war”

3 februari Ashton Kutcher (42) betrapte zijn Mila Kunis (37), terwijl ze porno keek. Althans, dat is wat hij dacht toen hij midden in de nacht wakker werd en Mila nog niet aan het slapen was. Wat bleek: de actrice was helemaal verkocht aan ‘Bridgerton’ en kon niet stoppen met kijken.