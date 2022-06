‘Riverdale’-acteur die zijn moeder vermoordde, onthult plannen voor aanslag op premier Justin Trudeau

Op 31 maart 2020 schoot Ryan Grantham zijn moeder Barbara Waite door het hoofd terwijl ze piano speelde. De jonge acteur, die te zien was in onder meer ‘Riverdale’ en ‘Diary of a Wimpy Kid’, bekende schuld aan moord in de tweede graad. Momenteel vindt er een hoorzitting plaats waarbij bepaald moet worden welke straf de acteur krijgt. Daaruit blijkt dat Grantham de moord op z'n moeder geoefend heeft en zelfs video’s nam van z'n misdaad. Zo werd in de rechtbank een filmpje van vier minuten lang getoond dat Grantham enkele uren na de dood opnam en waarin hij het lijk van z'n moeder toonde.

De volgende dag laadde Grantham z'n auto vol met drie wapens, munitie, 12 Molotov cocktails en kampeerbenodigheden. Daarop reed hij naar het oosten, met de bedoeling om premier Justin Trudeau te vermoorden, klonk het. Volgens twee psychiatrische verslagen leed Grantham op het moment van de moord aan een zware depressie, terwijl hij naar de buitenkant toe deed alsof alles prima was. Hij had ook gevoelens van zelfhaat, schuld en een drang om zelfmoord te plegen, blijkt uit de verslagen.

Volgens openbaar aanklager Michaela Donnelly was de moord vooral egoïstisch. “Meneer Grantham wilde zijn moeder redden van iets dat hij ging doen. Dat is iets anders dan altruïsme. Hij zorgde voor een hartverscheurende vertrouwensbreuk. Barbara Waite hield erg veel van haar zoon, was een uitstekende ouder en had geen reden om bang voor hem te zijn.”

Grantham speelde al sinds hij negen jaar oud was in films en tv-series. Zo was hij te zien in ‘Riverdale’, ‘Supernatural’, ‘iZombie’, ‘Diary of a Wimpy Kid’ en ‘The Imaginarium of Doctor Parnassus’. Er wordt tegen hem 17 à 18 jaar gevraagd, zonder kans om vroeger vrij te komen.