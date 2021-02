Rita Ora verliest duizenden volgers na coronaparty: “Ze is egoïstisch en onverschillig”

Rita Ora had vorig jaar in november het sublieme idee om haar 30ste verjaardag op restaurant te vieren. In normale omstandigheden was het haar zeker en vast gegund, maar gezien de coronaepidemie én strenge maatregelen, was dat geen goede zet. Ze bood een Londens restaurant 5.600 euro om de coronaregels te overtreden. Zo moesten onder andere de camera’s uit staan. De restauranteigenaar vertelde nadien aan de politie dat hij had toegezegd omdat hij ‘hebzuchtig’ was geweest. Het feestje vond plaats midden in de lockdown en een paar dagen na haar vakantie naar Egypte. Rita Ora had dus eigenlijk in quarantaine moeten zitten en niet op restaurant.