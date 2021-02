Rihanna wekt woede van Indiase regering met steun aan protesterende boeren

Rihanna lanceert nieuwe lingerie­col­lec­tie voor een pikante valentijn (voor hem én haar)

17 januari Nog enkele weken en we vieren valentijn. Denk je na over een cadeau voor je partner of gewoon voor jezelf? Dan komt de nieuwe collectie van Savage x Fenty, het lingerielabel van Rihanna, goed van pas. Alle stuks zijn sexy, gewaagd en inclusief: ze worden in grote maten uitgebracht én er zijn zelfs satijnen boxers en kimono’s voor mannen.