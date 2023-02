Rihanna straalt samen met A$AP Rocky en haar zoontje op de cover van ‘Vogue’: “De eerste dagen als moeder waren waanzinnig”

In haar interview met het magazine heeft Rihanna, die momenteel in verwachting is van haar tweede kindje, het onder meer over het moederschap. Volgens de zangeres is mama zijn het belangrijkste in haar leven. Daarnaast kan ze zich het leven zonder haar negen maanden oude zoontje niet meer inbeelden. “Ik kon niet geloven dat ik zwanger was toen ik het ziekenhuis naar binnen ging en buiten wandelde met een baby”, aldus RiRi. De eerste week als kersverse mama beleefde de zangeres intens. “De eerste dagen waren waanzinnig. Je slaapt niet, zelfs niet als je het wil. We kwamen thuis en plots was er niemand meer om ons te helpen. Het waren gewoon wij als ouders en de baby. Het merendeel van de tijd liepen we rond als zombies.” Een overweldigende, maar prachtige periode volgens Rihanna. “In het begin rolde ik zelfs zijn wieg mee in de badkamer terwijl ik me douchte om hem in de gaten te houden.”