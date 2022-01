Rihanna is zwanger van haar eerste kindje met A$AP Rocky

CelebritiesRihanna (33) en A$AP Rocky (33) zijn in verwachting van hun eerste kindje samen. Het koppel werd afgelopen weekend samen gespot in New York City en RiRi liet niets aan de verbeelding over. De zwangere zangeres liep namelijk gewoon rond met een blote buik.

Rihanna en haar vriend A$AP Rocky waren samen op stap toen het nieuws van haar zwangerschap bekend raakte, ze ‘verkondigde’ het dan ook gewoon zelf. RiRi droeg namelijk een lange, felroze jas, waarvan enkel het bovenste knopje dicht was, en geen T-shirt of trui eronder. Gevolg: haar zwangere buik was voor iedereen makkelijk te zien. Een duidelijk statement, dus. Afgelopen weekend was het immers ook stevig aan het sneeuwen in de Amerikaanse staat. Het was er bovendien - met een temperatuur van ongeveer - 7 graden - ook redelijk koud. Op één van de foto’s is ook te zien hoe A$AP Rocky zijn zwangere vriendin een kus geeft op haar voorhoofd. Op een andere foto kijkt het duo elkaar dan weer al lachend aan. Rihanna en de Amerikaanse rapper zijn overduidelijk dus ook erg gelukkig samen.

(Lees verder onder de foto.)

Rihanna en A$AP Rocky op het Met Gala in 2021.

Vorig jaar in mei noemde A$AP Rocky de zangeres al “de liefde van zijn leven”. “Soms weet je het gewoon. Zij is de ware voor mij.” Daarnaast vertelde de rapper ook dat hij in de toekomst maar wat graag een gezinnetje zou willen. “Ik denk dat ik over het algemeen een fantastische vader zou zijn. Ik zou ook echt een geweldig kind hebben.” Het nieuws dat Rihanna en A$AP Rocky aan het daten waren, raakte in november 2020 bekend. De twee waren op dat moment ook al jarenlang bevriend. De twee muzikanten kennen elkaar volgens verschillende bronnen al sinds 2012, toen ze samenwerkten aan een remix van haar nummer, ‘Cockiness’. Pas toen Rihanna begin 2020 brak met haar vriend Hassan Jameel zou de vonk écht overgeslagen zijn. Rocky fungeerde zelfs als model voor Rihanna’s huidverzorgingslijn Fenty Skin.

Ook Rihanna zelf liet eerder al in haar kaarten kijken. In maart 2020 vertelde ze in een interview met de Britse Vogue dat ze zich er bewust van was “dat het leven kort is’. Verder verkondigde ze in het magazine dat ze in de komende tien jaar graag “drie of vier kinderen zou willen.” Voor sommige fans komt het nieuws misschien niet helemaal als een verrassing. Enkele maanden geleden, in november 2021, werd Rihanna al met een beginnend babybuikje gespot in Barbados. Ook toen deed de zangeres geen moeite om het nieuws te verbergen. Zo droeg RiRi destijds namelijk een redelijk aansluitende jurk.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP