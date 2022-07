Rihanna is uitgeroepen tot jongste, vrouwelijke selfmade miljardair van Amerika

CelebritiesZangeres Rihanna (34) zit op een roze wolk. In mei werd nog de trotse mama van een zoontje, vandaag is ze door zakenblad ‘Forbes’ uitgeroepen tot de ‘jongste, vrouwelijke selfmade miljardair van Amerika’. Ze snoept hierbij de titel af van realityster Kim Kardashian (41).

Het Amerikaanse zakenblad ‘Forbes’ publiceert jaarlijks een lijst met ‘selfmade financieel succesvolle vrouwen’ en rangschikt hen per nettowaarde. De 34-jarige Rihanna heeft een geschat vermogen van zo’n 1,4 miljard dollar (ongeveer 1,37 miljard euro) en hierdoor pronkt ze hoog in de lijst, namelijk op plek 21. De 41-jarige Kim Kardashian staat op de 16e plaats, met een nettowaarde van 1,8 miljard dollar (1,76 miljard euro). Kim was tot hiertoe de jongste in de lijst, maar Rihanna neemt nu de fakkel van haar over.

De ‘Umbrella’-zangeres mag daarom vanaf nu de titel van ‘jongste selfmade miljardair in Amerika’ op haar naam schrijven. Hierdoor is ze ook de halfzus van Kim Kardashian, Kylie Jenner, te slim af. Deze laatste mocht een paar jaar geleden deze titel nog op haar naam zetten, maar wordt door ‘Forbes’ inmiddels niet langer als miljardair beschouwd op basis van hun nieuwe berekeningen. Jenner zou een geschat vermogen hebben van 600 miljoen dollar (zo’n 589 miljoen euro).

Manusje-van-alles

Rihanna doet meer dan zingen alleen en zorgt op eigen houtje voor haar groeiende bankrekening. Zo is ze mede-eigenaar van het beautymerk ‘Fenty Beauty’ en heeft ze een groot aandeel in haar lingerielijn ‘Savage x Fenty’, waarmee ze wil aantonen dat alle vormen en maten van vrouwen mooi zijn. Ze werd al door heel wat experts geprezen en beide collecties bleken erg succesvol wereldwijd. Rond haar muziek is het al een tijdje stil. Er doen al langer de geruchten de ronde dat ze binnenkort nieuwe songs zou uitbrengen, maar daar is verder nog niets over bekend.

In augustus vorig jaar werd Rihanna al eerder uitgeroepen tot miljardair, vanwege het succes van haar beautylijn ‘Fenty Beauty’. Ze liet toen in een interview met ‘Extra’ weten dat de titel ‘miljardair’ haar wel intimideert. “Het is eng. Ik wil ook niet op zo'n voetstuk worden geplaatst. Ik wil met mijn beide voeten op de grond blijven. Ik hoop vooral een inspiratie te zijn voor anderen, net zoals mijn fans mij inspireren.”

LEES OOK: