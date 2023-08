Rihanna is in het geheim bevallen van tweede kindje

Na een jarenlange vriendschap bevestigde A$AP Rocky in 2021 zijn relatie met de ‘Where Have You Been’-ster, na maandenlange geruchten. Hij noemde ze “de liefde van mijn leven", in een gesprek met ‘GQ’. “My lady. Het is zoveel beter om een relatie te hebben wanneer het met ‘De Ware’ is. Wanneer je het weet, weet je het. Ze is ‘De Ware’.” Het koppel is sinds het begin van 2020 bij elkaar, maar zouden elkaar al kennen sinds 2012. Toen werkten ze samen aan een remix van het nummer ‘Cockiness’.